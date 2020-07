Lavori sull'A3, chiude il tratto Angri-Scafati: i disagi

Disagi in vista per gli automobilisti. Autostrade Meridionali comunica che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Angri e Pompei est-Scafati, verso Napoli.

L'alternativa

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Angri, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A3, alla stazione autostradale di Pompei est Scafati.