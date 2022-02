Lavori sull'A3, chiude tratto tra Salerno e Cava: i disagi

Disagi in vista per gli automobilisti. Autostrade Meridionali fa sapere che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, dalle 22 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava De' Tirreni, in direzione di Napoli.

Contemporaneamente, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Vietri sul Mare, sempre in direzione del capoluogo partenopeo. In alternativa si potrà entrare sulla A3 alla stazione di Cava De' Tirreni.