Lavori sull'A3, chiude il tratto Pompei-Scafati-Angri: i disagi

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono l’A3 Napoli-Pompei-Salerno. Per consentire lavori di installazione del sistema di pesatura dinamica, in orario notturno, dalle 22 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pompei est Scafati e Angri sud, verso Salerno, con contestuale chiusura delle stazioni di Pompei est Scafati e di Angri nord, in entrata verso Salerno.

L’avviso

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pompei est Scafati, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla A3 alla stazione di Angri sud. In alternativa alle chiusure delle entrate di Pompei est Scafati e di Angri nord, si potrà entrare alla stazione di Angri sud.