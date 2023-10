Lavori sull' A30 Caserta-Salerno: chiude il casello di Castel San Giorgio

Disagi in vista per gli automobilisti sulla A30 Caserta-Salerno. Per consentire lavori alle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, in entrata verso Salerno. In alternativa, viene consigliato di entrare a Mercato San Severino.