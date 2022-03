Lavori sull'A30, chiusura notturna dell'uscita di Castel San Giorgio: i disagi

Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, in uscita per chi proviene da Caserta.

L’avviso

I disagi sono previsti dalle 22 di lunedì 7 marzo alle 6 di martedì 8 marzo; dalle 22 di mercoledì 9 alle 6 di giovedì 10 marzo. In alternativa, viene consigliato di uscire alla stazione di Nocera Pagani.