Lavori di manutenzione sull’A30, chiude la stazione di Sarno: l’avviso

Disagi in vista per gli automobilisti. Sulla A30 Caserta-Salerno, per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione sul Viadotto Sarno, situato al km 30+770, sarà chiusa la stazione di Sarno.

L'avviso

In particolare, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 luglio, con orario 22-6, in uscita per chi proviene da Caserta; nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 luglio, con orario 22-6, in entrata verso Salerno. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in uscita per chi proviene da Caserta: Palma Campania; in entrata verso Salerno: Nocera Pagani.