Lavori sull'A30, chiude la stazione di Nocera-Pagani: le uscite alternative

Disagi, in vista, per gli automobilisti. Per consentire programmati lavori di pavimentazione sull' A30 Caserta-Salerno,, previsti in orario notturno, sarà completamente chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari: dalle 22 di mercoledì 26 alle 6 di giovedì 27 maggio; dalle 22 di venerdì 28 alle 6 di sabato 29 maggio.

L'avviso

In alternativa viene consigliato di utilizzare la stazione di Castel San Giorgio o di Sarno.