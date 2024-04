Lavori sull'A30 Caserta Salerno, chiude la stazione di Sarno per lavori

Disagi in vista per gli automobilisti. Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Sarno: dalle 22 di mercoledì 3 alle 6 di giovedì 4 aprile, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Caserta. In alternativa viene consigliato di uscire a Palma Campania.

L'altro avviso

Nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 aprile, con orario 22-6, sarà chiusa in entrata verso Salerno. In alternativa viene consigliato agli automobilisti di prendere l'uscita Nocera-Pagani.