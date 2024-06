Lavori sull'A3 Salerno Pompei Napoli, scattano chiusure e limitazioni lungo l'A2 del Mediterraneo

Al via i lavori di manutenzione e i monitoraggi, programmati da SIS (Consorzio italo-spagnolo) della A3 Salerno Pompei Napoli, in corrispondenza del viadotto 'Madonna del Monte'. Entreranno dunque in vigore alcune limitazioni al transito lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo'.

Il piano

A partire dalle ore 22 di giovedì 27 giugno e fino alle ore 6 di venerdì 28, sarà chiuso il tratto al km 2,100, in direzione nord. Il traffico diretto a Napoli (nord) verrà deviato, con uscita obbligatoria dall’Autostrada presso lo svincolo di Salerno/Centro con proseguimento proseguirà sulla statale 18 'Tirrena Inferiore' con ingresso in Autostrada A3 Napoli-PompeiSalerno presso lo svincolo di Vietri Sul Mare.