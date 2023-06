Maltempo: rinviati i lavori sull'A2 'Diramazione Napoli' a Salerno, il nuovo piano dell'Anas

Rinviati, a causa delle avverse condizioni metereologiche delle ultime ore previste anche nei prossimi giorni, gli interventi programmati sul tratto della A2 'Diramazione Napoli' a Salerno. L'Anas, di concerto con la Prefettura di Salerno, ha ritenuto necessario posticipare i lavori che prenderanno il via a partire da domenica, in orario continuato diurno e notturno.

I dettagli

Nel dettaglio, a partire dalle ore 22 di domenica 18 giugno e fino al 15 luglio, sarà in vigore il restringimento di carreggiata, dal km 2,100 al km 0,800 in direzione sud. Il traffico leggero e pesante diretto a Salerno potrà usufruire dell'uscita 'Svincolo Angri sud - SS268', con prosecuzione lungo la SS268 ed immissione su A30 in direzione Salerno. Il traffico leggero e pesante diretto a Napoli potrà usufruire dell'uscita consigliata 'A2 Raccordo SA-AV' con prosecuzione lungo la A30. Il cantiere sarà gestito in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, con limite massimo di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.