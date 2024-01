A2: in arrivo i pannelli fonoassorbenti tra Salerno Centro e Fratte

Riprendono, da domenica 21 gennaio, i lavori di installazione dei pannelli fonoassorbenti lungo la tratta autostradale della A2, diramazione Napoli, tra lo svincolo di Salerno Centro/porto e lo svincolo di Fratte. Tale intervento non era stato eseguito durante il traffico intenso per l'evento "Luci d'Artista", al fine di agevolare la circolazione.

La nota dell'Anas

A partire dalle ore 22 di domenica 21 gennaio, e fino al 24 marzo, dunque, sarà in vigore la chiusura della corsia di marcia lenta, dal km 2,100 al km 0,800 in direzione sud. Il traffico leggero e pesante diretto a Salerno potrà usufruire dell'uscita 'Svincolo Angri sud - SS268', con prosecuzione lungo la SS268 ed immissione su A30 in direzione Salerno. Intanto, il traffico leggero e pesante diretto a Napoli potrà imboccare l'uscita consigliata 'A2 Raccordo SA-AV', con prosecuzione lungo la A30. Il cantiere sarà gestito in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, con un limite massimo di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.