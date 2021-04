Lavori alla condotta idrica: traffico veicolare interrotto nel centro storico

Lavori di somma urgenza alla condotta idrica e traffico veicolare interrotto nel centro storico cittadino. Lo comunica con una nota Salerno Sistemi.

I dettagli

"Si informa che Salerno Sistemi S.p.A. eseguirà lavori in somma urgenza sulla rete fognaria in via Botteghelle, altezza civico 10. A tale scopo a partire dalle ore 7 di lunedì 26 aprile e fino alle ore 18 di martedì 27 aprile - è scritto nella nota - è stato interdetto il traffico veicolare su tutta via Botteghelle, a partire dall’incrocio con via Romualdo II Guarna".