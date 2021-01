Lavori alla condotta idrica: manca l'acqua a Nocera e Fisciano

A causa di un guasto improvviso alla “Condotta adduttrice Consorziale”, la società AUSINO S.p.A. è costretta ad interrompere l'erogazione del flusso idrico per avviare l'intervento di riparazione in tre Comuni della provincia di Salerno: a Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Fisciano. Prevista manca d'acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 18 gennaio, alle ore 6 di domani, martedì 19.

Fisciano

Le strade interessate sono Via Migliano, Via della Panoramica, Provinciale Lancusi-Gaiano, Via Mandani,Via Fusani, Via Rocchi,

Via Materia, Via Stabia, Via Mai, Via Fiocchi e tutte le traverse. L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente da domattina alle ore 6. Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Nocera Inferiore

Sono previste mancanze d'acqua e abbassamenti della pressione idrica, negli stessi orari, nel Rione Vescovado, Monte Vescovado, tutte le traverse limitrofe.

Nocera Superiore

Rubinetti a secco Via Casa Pareti, Località Casa Milite, McDonald’s, Via Lamia, Via Castagneto, Via Cupa Mileto, Via Nazionale zona Camerelle, Via Cimitero, Via Risorgimento, Via Materdomini, Via Garibaldi, Via Croce, Via del Santuario, Via Riccio, Via Croce Malloni, Viale Croce, Via Giovanni XXIII, Via Iroma, Via Citola ed in tutte le traverse della zona.