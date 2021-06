Agropoli: al via le operazioni di pulizia dalla posidonia sulla spiaggia del lido Azzurro

Si sta provvedendo allo spostamento della pianta marina accumulata sull’arenile a seguito di mareggiate in un punto di prelievo, dal quale potrà essere prelevata dai mezzi per essere rimossa e condotta in un sito temporaneo di stoccaggio

Al via, da questa mattina, le operazioni di pulizia dalla posidonia sulla spiaggia del lido Azzurro, adiacente a via Kennedy ad Agropoli. Si sta provvedendo allo spostamento della pianta marina accumulata sull’arenile a seguito di mareggiate in un punto di prelievo, dal quale potrà essere prelevata dai mezzi per essere rimossa e condotta in un sito temporaneo di stoccaggio e da qui trasferita verso un impianto idoneo.

Parla il sindaco Adamo Coppola