Strada Amalfitana, ripartono i lavori di stabilizzazione del costone roccioso

La Strada Statale 163 "Amalfitana" è al centro di un nuovo intervento di stabilizzazione dei costoni rocciosi, progetto che interessa i comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano, in provincia di Salerno. Anas ha annunciato la ripresa dei lavori, ora affidati alla Rogu Costruzioni Srl di Catanzaro, segnando una svolta dopo la risoluzione del contratto con il precedente consorzio.

I lavori

Con un investimento di oltre 5,5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Campania, l'intervento si concentrerà sulle operazioni di ispezione e bonifica fino a 200 metri di altezza, oltre alla posa di reti metalliche per prevenire il distacco di massi. Queste azioni sono di vitale importanza per la prevenzione del rischio idrogeologico in un'area ad alta densità turistica e di particolare bellezza paesaggistica. I lavori inizieranno il 28 febbraio a Positano, con regolamentazioni al traffico che prevedono il senso unico alternato nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00, fino al prossimo 8 aprile, ad esclusione dei giorni festivi e del periodo pasquale compreso tra il 29 marzo ed il 2 aprile. I lavori proseguiranno, poi, nel territorio comunale di Furore, secondo un calendario in fase di definizione.