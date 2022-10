Lavori ad Angri, prosegue la messa in sicurezza sulla SP 319

Continuano i lavori ad Angri sulla SP 319: la Provincia di Salerno procede il suo lavoro sul territorio per la messa in sicurezza delle strade provinciali. In questo caso l'importo è paro a 68.160,41 euro.

La dichiarazione

“Si lavora ancora - ga detto il presidente Michele Strianese - sulla SP 319 ad Angri (zona cavalca ferrovia Santa Lucia) dove è stato realizzato il nuovo manto di asfalto e si è passato alla posa in opera della nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale".