La Salerno che cambia: al posto di “Carminuccio a Mariconda" sorgerà l'Arbostella Luxury Apartment

Prosegue il restyling tra Mariconda e il parco Arbostella, nei pressi della rotatoria: demolito, infatti, l'edificio, risalente alla prima metà del '900 che ospitava la pizzeria “Da Carminuccio”, trasferita nella zona industriale di Salerno. Al posto dello storico locale, sorgerà un nuovo edificio con tre appartamenti: l'Arbostella Luxury Apartment. Il progetto prevede la realizzazione di un’abitazione da 131 mq e 97 di terrazzi, la Residenza Amalfi da 67 mq, con terrazzi da 49 e, per finire, la Mura residenza Paestum da 56 mq con 44 mq di terrazzi, a cura della Sica costruzioni.

Sui social, in molti hanno espresso amarezza per il cambio radicale di destinazione dell'edificio che ospitava “Carminuccio u’ zuzzus”, dove la pizza si gustava senza posate e su un foglio di carta, appena sfornata. In quella pizzeria, è nata la famosa Carminuccio, con pomodoro, formaggio, pancetta e basilico, presente ormai sul menù di tutti i locali salernitani.