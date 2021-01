Lavori in autostrada: chiuso per una notte il tratto Cava-Salerno

Chiusura notturna e disagi per gli automobilisti che viaggeranno sull'A3. Autostrade Meridionali comunica, infatti, che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire l'attività di ispezione delle opere d'arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 18 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava de' Tirreni e Salerno, verso Salerno.

I dettagli

La chiusura durerà fino alle ore 6 di martedì 19 gennaio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Cava de' Tirreni, è possibile percorrere la viabilità ordinaria ed eventualmente rientrare a Salerno.