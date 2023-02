Baronissi: nuovi posti auto in via Berlinguer, al via l'intervento

Sorgerà una nuova area di sosta in via Berlinguer, a Baronissi. Ad annunciarlo, il sindaco Gianfranco Valiante: "Riqualifichiamo, alla via Berlinguer incrocio viale Moro, un altro pezzetto di città con la realizzazione di otto posti auto. - ha detto - Parcheggio in ottica della prossima riqualificazione del largo Tre pizzi con nuova mobilità. A seguire, lavori di rifacimento dei marciapiedi. Un paio di settimane e ci saremo", ha assicurato il primo cittadino.