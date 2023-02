Lavori manutenzione programmata sul ponte Ficarola a Caggiano: le strade alternative

Lavori di manutenzione programmata sul ponte Ficarola, lungo la strada statale 19/Ter "Dorsale Aulettese", al km 10,412 nel territorio comunale di Caggiano. Nel dettaglio, si legge in una nota dell'Anas, "a partire da mercoledì 15 febbraio verranno avviate le attività relative al ripristino corticale della pila centrale del ponte, mediante demolizione controllata del calcestruzzo ammalorato e successivo ripristino; inoltre si procederà alla sostituzione degli appoggi mediante il sollevamento dell'impalcato; tali lavorazioni rendono necessaria l'interdizione totale al transito in corrispondenza del ponte (dal km 10,920 al km 11,140) fino al prossimo 16 maggio".

Le strade alternative

I percorsi alternativi per la circolazione sono individuati lungo la strada statale 19 "delle Calabrie" e lungo la strada regionale 94a. Tali lavori, sottolinea la nota, "rientrano in un più ampio piano di interventi di manutenzione programmata - per un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro - in corso anche su due ponti attigui della SS19/TER, sempre nel territorio comunale di Caggiano: il “Massavetere” (dal km 8,351 al km 9,795) ed il “Calabri” (dal km 8,351 al km 7,556) che renderanno necessarie, successivamente, esclusivamente in concomitanza con alcune fasi di lavoro, interdizioni al transito; l'ultimazione di tutti i lavori permetterà l'eliminazione dell'attuale limitazione al transito in vigore per mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate ed il ripristino della piena transitabilità dell'infrastruttura stradale, entrata a far parte delle competenze di Anas alla fine del 2018, secondo quanto disposto da specifico Dpcm".