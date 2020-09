Nocera Superiore: riapre il cantiere dell’ex mattatoio

Riapre il cantiere dell’ex mattatoio e, con esso, si riavviano i lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri di Nocera Superiore. Esaurita, infatti, la complessa fase burocratica con l’ultimo step – quello relativo all’ok del Genio Civile sulla variante – da questa mattina l’impresa ha iniziato a ripulire l’area per l’esecuzione dell’intervento previsto dal progetto.

L’intervento, approvato all’unanimità nel Consiglio Comunale su proposta del sindaco Giovanni Maria Cuofano, prevede la realizzazione di uffici amministrativi, spazi per l’armeria, area parcheggio e quanto concordato con il Comando Generale dell’Arma. Sempre stamane, il sindaco in tour sui diversi cantieri aperti, ha colto l’occasione per incontrare anche gli operai della manutenzione, impegnati in diverse zone della città.

Parla Cuofano