Nuovi cantieri a Salerno: l'elenco dei lavori, diversi gli interventi notturni per limitare i disagi

Nuovi cantieri a Salerno, per una serie d’interventi destinati a migliorare il sistema dei sottoservizi, la mobilità veicolare e pedonale, il decoro urbano, la sicurezza di persone e mezzi. Pronto il cronoprogramma dei prossimi giorni con l’indicazione puntuale delle strade, della tipologia, dei giorni e degli orari di lavoro. Il piano di lavoro punta, anche con il ricorso, quando possibile in sicurezza al lavoro notturno, a limitare al minimo gli inevitabili disagi per residenti e turisti. Oltre ai lavori di sistemazione dei sottoservizi e di ripristino dell’asfalto post-scavi ( che la legge prevede per le società di servizi tenute al ripristino soltanto per la carreggiata interessata dai lavori) si sottolinea anche la partenza del I lotto di manutenzione nelle strade del Centro Storico.

L'elenco degli interventi:

1) Nell’ambito dell’Accordo di compensazione tra la Sistemi Salerno-Servizi Idrici spa e Comune di Salerno la società provvederà ad asfaltare:

VIA PAOLO VOCCA:

- ripristino asfalto intera carreggiata. I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22 alle ore 06 nei giorni 11/07/2024 e 12/07/2024

2) La società Salerno Sistemi provvederà al ripristino definitivo degli scavi realizzati per lavori di manutenzione/ammodernamento/sostituzione/digitalizzazione della rete idrica su:

• VIA PRUDENTE – LARGO SINNO:

- ripristino asfalto della metà carreggiata. I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 nei giorni 11/07/2024 e 12/07/2024 (Nell’ambito di questi lavori è previsto anche il ripristino di Largo Sinno)



3) Lavori di ripristino definitivo dell’asfalto– a cura di E-Distribuzione - su tratti stradali interessati da scavi per la posa dei sottoservizi:

• VIA SAN LEONARDO (TRATTO COMPRESO TRA VIA VISCO E VIA GANDHI):

- ripristino asfalto della metà carreggiata. I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 tra l’08/07/2024 e il 17/07/2024 (con esclusione del sabato, domenica e festivi)

• PIAZZA S. FRANCESCO TRATTO COMPRESO TRA ANGOLO VIA PELLECCHIA E VIA GERARDO SICA

- ripristino asfalto della metà carreggiata. I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 nei giorni 11/07/2024 e 12/07/2024



4) Per l'asfaltatura della metà carreggiata di via Roma (prevista a partire dal 22 luglio), la Società E-Distribuzione ha necessità di completare dei lavori di infilaggio cavi:

- da incrocio Via Roma/Via Porta di Mare a Lungomare Trieste N. 130 (tratta gialla in planimetria allegata) – Dal giorno 10/07/2024 al giorno 12/07/2024 in orario diurno a partire dalle ore 10.00.

L’infilaggio prevede l’apertura delle buche giunti pertanto verranno richiesti i seguenti divieti di sosta:

Via Roma:

* da incrocio Via Porta di Mare per 5 stalli blu pari a 25 m;

* da angolo trav. Nicola Cavaselice fino a civ. 118 pari a circa 25 m;

* da angolo via Mazza verso BAR Rosa per 5 stalli auto blu pari a circa 25 m;

Lungomare Trieste:

* da angolo L.go Amalfi/Repubblica Marinara per lungh.zz 25 ml compreso attraversamento pedonale;

* da Lungomare Trieste alle spalle della Camera di Commercio fino ad ang. Portanova per una lunghezza di 25 m ( compreso stallo riservato alla Polizia di Frontiera);

* da angolo via Velia /lato Lungomare Trieste fino al civ. 130



5) LAVORI DI ULTIMAZIONE SCAVI SU L.MARE TRIESTE PER LA POSA SOTTOSERVIZI DI E – DISTRIBUZIONE CHE INTERESSERANNO I SEGUENTI TRATTI DAL 15/07/2024 AL 19/07/2024:

*Tratta Palazzo Santoro – Lungomare Trieste da incrocio Traversa Nicola Santorelli a Lungomare Trieste civico 108 per una lunghezza di 25 m

* Chiusura via Adolfo Cilento tratto compreso tra C.so Garibaldi – Lungomare Trieste per la notte del 17/07/2024 dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Lungomare Trieste – divieto di sosta da angolo Domenico Amato(alt.zza civ. 54) fino a traversa Giovanni Grillo;

I lavori di cui al punto 5 verranno realizzati in orario notturno (22:00 – 06:00)



6) Programma di Manutenzione straordinaria I Lotto Comune di Salerno – Ufficio Strade:

• INTERVENTI IN ALCUNI TRATTI DEL CENTRO STORICO MAGGIORMENTE USURATI :

-messa a quota di lastricato di basoli sconnessi e posa in opera di nuovi lastricati di basoli laddove mancanti;

-sistemazione della pavimentazione, nei punti ammalorati, in via Porta Catena anche attraverso la posa in opera di conglomerato cementizio pigmentato, con polvere vulcanica, laddove sono mancanti le mattonelle. Tale intervento – considerato la situazione attuale e il grande afflusso turistico - ha carattere provvisorio, a tutela della pubblica incolumità, nelle more di un finanziamento regionale/statale o comunitario per la redazione di un progetto di rifacimento totale dell’intera pavimentazione.

I lavori saranno realizzati – in orario diurno - a partire dall'8 luglio e avranno una durata di circa 15/20 giorni lavorativi. Non prevedono alcuna chiusura delle strade e saranno realizzati assicurando il minimo disagio al transito pedonale e veicolare.