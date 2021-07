Ipseoa di Gromola: al via i lavori di rifacimento delle facciate

Al via il rifacimento delle facciate presso la sede Ipseoa di Gromola: la Provincia di Salerno sta eseguendo nella frazione del Comune Capaccio Paestum, i “Lavori di manutenzione degli edifici scolastici per aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l’emergenza da Covid-19” previsti per le scuole ricadenti nell’Area Sud.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese