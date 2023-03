Capaccio Scalo: al via i lavori per il nuovo parcheggio alla stazione

Iniziano oggi, giovedì 16 marzo, i lavori per la realizzazione di un parcheggio gratuito ad uso pubblico in via Stazione, a Capaccio Scalo, in prossimità della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. La realizzazione dell’area di sosta arriva in seguito alla sottoscrizione, nel 2021, di un contratto di comodato d’uso gratuito con Rete Ferroviaria Italiana per la concessione dell’area necessaria, una superficie di 2550 metri quadri. Il progetto, elaborato dall’ufficio lavori pubblici, ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza di Salerno. I lavori, per un importo di 240.000 euro, prevedono la realizzazione di un parcheggio pubblico che potrà contenere 40 posti per automobili, 12 posti per motocicli e 2 posti auto per diversamente abili. Il parcheggio, videosorvegliato, sarà recintato da un muretto e dotato di un idoneo impianto di illuminazione e di un impianto di smaltimento delle acque superficiali. L’area di sosta, a servizio dei cittadini di capaccio Paestum e degli utenti dei servizi ferroviari, fungerà anche da interscambio con il terminal dei bus urbani e interurbani. Sulle aree è anche prevista la realizzazione di spazi verdi e, in linea con le politiche di mobilità sostenibile sposate dall’amministrazione comunale, saranno posizionati stalli portabiciclette.

Parla il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri:

"Un nuovo parcheggio, accogliente e sicuro, sarà presto a disposizione della Città e dei fruitori della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. Oltre 50 posti, tra auto e motocicli, che saranno utili anche a migliorare la condizione del traffico stradale e il suo deflusso da e per il centro urbano di Capaccio Scalo. Soprattutto, sarà eliminato un forte disagio per quanti usano il treno come mezzo di trasporto e non trovano parcheggio in prossimità della stazione".