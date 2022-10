Castel San Lorenzo e Felitto, al via i lavori di messa in sicurezza sulle SR 488

La Provincia di Salerno prosegue i lavori sulla Strada Regionale (ex SS 488) nei comuni di Castel San Lorenzo e di Felitto all’altezza del km 30+000 circa, per l’importo di 900 mila euro. Sono stati realizzati i micropali per permettere l’accesso alla zona in frana. Dopo le prove sui micropali e la realizzazione della trave di testata, si sta procedendo con la palificata a sostegno della strada.

Il commento

Soddisfatto il presidente Michele Strianese: “L’intervento, coordinato dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola, è reso possibile grazie ai fondi della Regione Campania del Presidente Vincenzo De Luca. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.