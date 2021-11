Lavori urgenti a Castellabate sulla SP 61: la consegna

Consegnati i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP 61, per il ripristino e il consolidamento a seguito di dissesti franosi, a Castellabate. “Sono interventi urgenti di protezione civile - ha detto il presidente della Provincia, Michele Strianese – che presumibilmente iniziano il 22 novembre".

L'annuncio

"Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori", ha concluso Strianese.