Lavori urgenti di messa in sicurezza a Castelnuovo e Scafati: l'annuncio di Strianese

Il presidente della Provincia: "Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori"

La Provincia di Salerno inizia i lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale della SP 287 ricadenti nel comune di Scafati, a confine con il comune di Angri. I lavori verranno avviati lunedì prossimo, 13 settembre e riguardano il tratto della SP 287 di Scafati, via Salice - Inn. SS 18 - confine centro abitato di Angri.

L’altro cantiere

Sempre l’amministrazione provinciale ha consegnato i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile disconnesso e dissestato della SR 91 della Valle del Sele, ricadenti nel comune di Castelnuovo di Conza. L’intervento, dell’importo netto di 81.878,64 euro, fa parte dell’Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade provinciali Area 1 - Comparto 4. I lavori iniziano oggi e riguardano vari tratti dal Km 74+300 (inn. SP 33) al Km 81+550 nel comune di Castelnuovo di Conza.

Il commento

Soddisfatto il presidente Michele Strianese: “Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”