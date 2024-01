"Giù le mani dal Cernicchiara", la protesta continua: sit in davanti alla Soprintendenza

“La manomissione del Cernicchiara è un atto di potenziale devastazione del territorio, dell’ambiente, del panorama, della salute e della vita. Sono beni che la Costituzione tutela in assoluto!”. La nuova denuncia arriva dal gruppo politico “Salerno in Comune” che torna a prendere di mira i lavori che stanno coinvolgendo l’area del Cernicchiara. Nella giornata di domani (venerdì 26 gennaio), alle ore 10, si terrà un sit in davanti alla Soprintendenza, in via Tasso, alla presenza di diversi consiglieri comunali di minoranza, referenti di associazioni e comitati con l’esposizione di gigantografie aeree che – annunciano i promotori – “forniscono immagini davvero preoccupanti della cava e dell’intera area del Cernicchiara”.

Le critiche di “Salerno in Comune”: