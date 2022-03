Manutenzione sul viadotto 'Cernicchiara': disagi per gli automobilisti

In corso gli interventi di manutenzione al viadotto 'Cernicchiara' a Salerno e, quindi, le limitazioni al transito veicolare lungo la A2 'Diramazione Napoli'. L’esecuzione delle attività, che riguarderanno il rinforzo degli impalcati, dei pulvini e dei giunti di dilatazione, sono state programmate in orario notturno allo scopo di limitare i disagi per l’utenza e per lo svolgimento delle lavorazioni in piena sicurezza per le maestranze e la circolazione.

I tempi

In particolare, fino al 12 aprile, resterà chiusa solo la rampa di uscita dello svincolo di Salerno, carreggiata sud, direzione porto/Salerno centro. In direzione nord, (Napoli), le rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di Salerno Centro saranno sempre aperte al traffico veicolare mezzi leggeri e pensati.

I percorsi alternativi

Nelle ore di chiusura, per il traffico (leggero) diretto a sud viene consigliata l'uscita 'Salerno Fratte', mentre per il traffico (pesante) proveniente dalla A3 e diretto al Porto, viene consigliata l'uscita A2 Svincolo S. Mango Piemonte, con immissione in carreggiata nord A2, e uscita Salerno Centro, Viadotto Gatto e Porto. In alternativa, è possibile usufruire dello svincolo 'Angri’, proseguimento sulla SS268 'del Vesuvio' con immissione in A30 CE-SA, A2 uscita Salerno Centro, Viadotto Gatto, Porto.

Per il traffico (leggero) in entrata è consigliata l'entrata 'Salerno Fratte', mentre per quello pesante (inferiore o eguale a 40 T.), per quello proveniente dal Porto è consigliata l'entrata 'Viadotto Gatto' in A2 Direzione Nord, Uscita Cava dei Tirreni (A3) e rientro in A3 direzione sud.