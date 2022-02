Al via i lavori sulla statale amalfitana: senso unico alternato a Cetara, la mappa

Nuovi disagi lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, per l’esecuzione di alcuni lavori, a partire da domani, mercoledì 23 febbraio. Verrà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del territorio comunale di Cetara. Nel dettaglio, per attività da effettuarsi in corrispondenza di una ripa rocciosa in sottoscarpa, il provvedimento di senso unico alternato – regolato mediante impianto semaforico o personale addetto – sarà in vigore tra il km 44,600 ed il km 44,700 (per tratti della lunghezza massima di 100 metri), nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17.30, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Il termine dei lavori

L’ultimazione di tale attività, salvo condizioni meteo avverse, è prevista entro il prossimo 15 marzo.