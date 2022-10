Lavori sull'A30, chiude il casello di Sarno: i disagi

Disagi in vista per gli automobilisti. Per consentire lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, sull'A30 Caserta-Salerno, nelle cinque notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, con orario 22-6, sarà chiuso il casello di Sarno, in uscita per chi proviene da Salerno. In alternativa è consigliato uscire allo svincolo di Nocera-Pagani.