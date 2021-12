Lavori sull'A30, chiude tratto Nocera-Pagani-Castel San Giorgio: i disagi

Per consentire programmate attività di ispezione nella galleria "Santa Maria a Castello" sulla A30 Caserta-Salerno, in orario notturno, dalle 22 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, in entrambe le direzioni, verso Salerno e in direzione di Caserta.

Le strade consigliate

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Salerno, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Nocera Pagani, percorrere la SS266 e rientrare sulla A30 alla stazione di Castel San Giorgio; verso Caserta, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Giorgio, percorrere la SS266 e rientrare sulla A30 alla stazione di Nocera Pagani.