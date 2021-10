Lavori sull'A3: chiude il tratto tra Cava e Salerno in entrambe le direzioni

Disagi in vista per gli automobilisti. Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione programmati, in orario notturno, dalle 22 di lunedì 4 alle 6 di martedì 5 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Cava De' Tirreni e Salerno, in entrambe le direzioni, verso Salerno e Napoli.

L’avviso

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cava De' Tirreni, si potrà rientrare a Salerno.