Lavori al collettore fognario in via Volpe: scatta il divieto di transivo

Salerno Sistemi comunica avvierà i lavori di rifacimento del collettore fognario situato lungo via Francesco Paolo Volpe. Per questo, a partire dalle 7 del prossimo 29 luglio e fino al termine dei lavori, previsti entro il 13 settembre 2020, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra Piazza XXIV Maggio e Via Giovan Angelo Papio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I disagi

Il traffico veicolare sarà dirottato su via Giovan Angelo Papio, via Volpe, via Nizza via Manzo e via Dalmazia. Per lo stesso periodo è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto compreso tra i civici 2 e 4 di via Francesco Paolo Volpe.