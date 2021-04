Lavori al cimitero di Castellabate: nuovi locali, il progetto

Continuano, gli interventi di ampliamento del cimitero di Castellabate grazie al progetto che prevede la realizzazione di nuovi loculi per l’annualità 2021. Dopo i sopralluoghi effettuati è infatti emersa la necessità di intervenire per incrementare gli spazi e per rendere più agevole la visita del luogo sacro ai cittadini. L’importo complessivo previsto per i lavori è di circa 107mila euro. Tale progetto è stato inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici e la Giunta comunale ne ha approvato il progetto definitivo. Verranno realizzati nuovi loculi e ossari, suddivisi in tre blocchi distinti, posti nei pressi della cappella Pagliara.

Parla l’assessore ai lavori pubblici, Costabile Nicoletti