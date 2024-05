Salerno, irregolarità nei lavori alla Cittadella Giudiziaria: quattro società nei guai

Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di quattro società di capitali. Le società sono state interdette dal contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, salvo per ottenere la prestazione di un pubblico servizio.

L'inchiesta

L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno. Secondo la ricostruzione del giudice, due delle società coinvolte, "Costruzione Barozzi S.p.A.” e "Passarelli S.p.A.", facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell'appalto per i “Lavori di realizzazione dei nuovi Uffici Giudiziari - Cittadella Giudiziaria di Salerno - 2° stralcio - completamento”, non avrebbero adottato modelli di organizzazione e gestione idonei ad impedire che i loro rappresentanti legali fornissero beni diversi da quelli indicati nel contratto di appalto. Le altre due società, "Euroascensori Service s.r.l." e "Hacca Impianti S.r.l.", incaricate rispettivamente della installazione e della manutenzione degli ascensori, non avrebbero adottato modelli di organizzazione e gestione adeguati a prevenire installazioni errate e mancate manutenzioni. Le accuse saranno vagliate nelle fasi ulteriori del procedimento, essendo il provvedimento cautelare suscettibile di impugnazione.