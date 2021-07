Lavori sulla condotta: 4 comuni salernitani a secco, la mappa

Rubinetti a secco, l'8 luglio, in diverse località del salernitano. L'Ausino Spa fa sapere che, dovendo eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice “consorziale” di Giffoni Valle Piana “Località S. Stefano”, è costretta ad interrompere l’erogazione idrica sulla condotta il giorno giovedì 8 luglio a partire dalle ore 6. La sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone servite da Salerno Sistemi Spa:

Sordina

Matierno

Torre Bianca - Casa Roma – Casa Leone

Via dei Greci (tratto compreso tra Salita San Giovanni e località Fontanafiore)

Via Partecipazione – Traversa dei Greci – Traversa Magna Grecia – Salita San Giovanni

Cappelle Inferiori

Cappelle Superiori

Montecasino (parte alta)

Ospedale G. Da Procida

Via S. de Vita e Via dei Casali

Rione Calenda parte alta (tratto compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

L'avviso

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita da Salerno Sistemi è previsto, in relazione, sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 22 dell'8 luglio.

A Fisciano

Potrebbero verificarsi anche mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle ore 6 alle 22 di giovedì 8 luglio, nelle seguenti strade e località di Fisciano:

Strada Provinciale Lancusi-Gaiano,

Via della Panoramica,

Via Fiocchi,

Via Fusani,

Via Mai,

Via Mandani,

Via Meteria,

Via Migliano,

Via Rocchi,

Via Subia.

Tutte le relative traverse.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte, a partire dalle ore 8, presso: via Subia, n. 14 della frazione Gaiano Alta L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 22 del giorno 8 luglio.

A Nocera Inferiore

Rubinetti a secco, nella stessa fascia oraria di giovedì, anche nelle seguenti strade e località di Nocera Inferiore:

Rione Vescovado,

Monte Vescovado.

Tutte le relative traverse della zona.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte, a partire dalle ore 8, presso via San Prisco angolo via Rullo - altezza piazzale L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 22 di giovedì.

A Nocera Superiore

Mmancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle ore 6 alle 22 di giovedì 8 luglio, pure nelle seguenti strade e località del Comune di Nocera Superiore:

Via Casa Pareti,

Località Casa Milite,

McDonald’s,

Via Castagneto,

Via Cimitero,

Via Croce Melloni,

Via Cupa Mileto,

Via del Santuario,

Via Garibaldi,

Via Giovanni XXIII,

Via Iroma,

Via Lamia,

Via Materdomini,

Via Nazionale zona Camerelle,

Via Riccio,

Via Risorgimento,

Viale Croce.

Tutte le relative traverse.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte, a partire dalle ore 8, presso via Nazionale angolo via Lamia - antistante rivenditore Iveco. L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 22 di giovedì.