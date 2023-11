Mercato San Severino, proseguono i lavori di restyling del Corso

Proseguono i lavori di restyling sul Corso Armando Diaz di Mercato San Severino, come mostrano le foto di Antonio Capuano. Sarà realizzato con 5400 mq in pietra lavica, di cui 3400 con lavorazione a puntillo cioè lavorata con scalpellino e martello. Prima posa della pietra lavica dell'etna bocciardata anche massetto in corso.

I lavori saranno sospesi durante le festività natalizie dal 7 dicembre al 6 gennaio per non creare disagi alla cittadinanza.