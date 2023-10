Lavori sul Corso e movida selvaggia: interviene il sindaco Napoli, ma Tommasetti va all'attacco

Dopo le polemiche sui lavori in corso su Corso Vittorio Emanuele, che subiranno uno stop in occasione delle Luci d’Artista a seguito della presa di posizione del governatore De Luca, è il sindaco Vincenzo Napoli a chiarire la vicenda: “In Italia le opere pubbliche sono prove iniziatiche, non semplici da portare a termine tra ricorsi al Tar, problemi, controversie e qualche comitato. Per fare un’opera pubblica in Italia ci si mette l’elmetto e si va a combattere, ma finalmente l’abbiamo spuntata. Siamo arrivati alla cantierizzazione e andremo avanti ragionevolmente. Sappiamo che, naturalmente, qualche disagio viene creato, ma alla fine il risultato, credo, premierà anche qualche insoddisfazione e sofferenza da parte dei cittadini”.

Caos movida

E, sempre il primo cittadino, è intervenuto sulle concessioni degli spazi esterni ai locali annunciando una “rivisitazione delle autorizzazioni”. “Noi – ha sottolineato il primo cittadino — stiamo applicando dei dispositivi di legge post Covid che incentivavano e volevano che gli esercizi pubblici potessero ampliarsi. Anche con questo decreto permissivo, superata la fase del Covid, verificheremo come contenere qualche slancio eccessivo da parte degli esercenti commerciali”.

Le critiche di Tommasetti

“Le bacchettate di De Luca all’amministrazione salernitana sono una conferma del clima di confusione che si vive in Municipio. Parole molto dure che presentano due ordini di problemi – sostiene il consigliere regionale della Lega – Da un lato De Luca si riappropria del ruolo di sindaco mettendo bocca in questioni che atterrebbero alla sola amministrazione comunale. Dall’altro è uno schiaffo agli operatori commerciali, ritenuti responsabili del caos nel centro storico in quanto colpevoli di una presunta invasione di tavolini e musica ad alto volume”. Per il consigliere regionale “è finito il tempo delle sceneggiate e sarebbe anche il momento, per il sindaco Enzo Napoli e la sua amministrazione, di far sentire la propria voce. Invece nessuno ha osato contraddire la narrazione di De Luca. Non possiamo accettare che Salerno si trovi sostanzialmente in balia di un sindaco-ombra che invade la sfera di competenza altrui. Inoltre è la conferma che in Comune, senza indicazioni dall’alto, ormai si naviga a vista, e deve sempre arrivare il De Luca di turno a decidere lo stop del cantiere sul corso. Contraddicendo l’amministrazione e dando ragione a chi, come noi, aveva sollevato il problema nei giorni scorsi”.Ma Tommasetti ritiene “molto gravi anche le affermazioni sul centro storico, che l’ex primo cittadino ha paragonato al Bangladesh. Immaginiamo la frustrazione di tanti esercenti che si rimboccano le maniche ogni giorno in un contesto divenuto asfissiante come quello salernitano e alla fine sono persino costretti a sopportare critiche al limite dell’insulto”.