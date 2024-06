Lavori su Corso Vittorio Emanuele: al via la posa della pavimentazione in pietra lavica etnea

Prosegue la posa della pavimentazione in pietra lavica etnea - spessore 8 cm - davanti ai negozi di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Poi al centro del percorso sarà di 15 cm. Nel cantiere - come mostrano le foto di Antonio Capuano - prosegue anche la posa della zanella concava in pietra lavica per raccogliere l'acqua piovana.