Restyling sul Corso di San Severino: spuntano nuove attività

Spuntano le prime nuove aperture sul Corso Armando Diaz di Mercato San Severino. Dopo i lavori di restyling, infatti, la strada pedonale è pronta ad ospitare le attività commerciali che renderanno il passeggio più interessante. In particolare, c'è stato il taglio del nastro per un locale, Enoteca - Ristorante: cresce la curiosità tra i cittadini della Valle dell'Irno per la rinnovata via dello shopping.

Foto di Antonio Capuano