Lavori sul Corso: quasi ultimato il primo lotto su un lato, cantiere in via Portacatena

Proseguono i lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. Nel primo lotto - come mostrano le foto di Antonio Capuano - hanno quasi completato il restyling fino a via Diaz su un lato davanti ai negozi.

Contemporaneamente, proseguono i lavori di manutenzione e di ripristino della pavimentazione in via Portacatena, nel centro storico. L’intervento è in opera a tratti per le intersezioni con i vicoletti in cui ci sono box privati: l’obiettivo è non creare disagi alla cittadinanza.