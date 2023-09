Lavori sul Corso Vittorio Emanuele: ecco come cambierà la pavimentazione

Proseguono i lavori di restyling su Corso Vittorio Emanuele a Salerno, nel tratto tra via Santissimi Martiri e via Diaz. In questi giorni – come mostrano le foto di Antonio Capuano – gli operai della ditta incaricata stanno rompendo la pavimentazione in cubetti di porfido rosso del Trentino, che saranno sostituiti da lastroni in pietra lavica bocciardata dello spesso di 15 centimetri. Il cantiere è in piena attività suscitando la curiosità dei passanti.