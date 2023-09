Proseguono senza sosta, i lavori di ristrutturazione sul corso Vittorio Emanuele: dopo la rimozione della vecchia pavimentazione in cubetti di porfido rosso del Trentino, è stato infatti demolito il massetto. In corso, intanto, l'intervento fognario: tanta curiosità tra cittadini e turisti a spasso in centro.





Foto di Antonio Capuano