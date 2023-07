Salerno, restyling di Corso Vittorio Emanuele: via libera al nuovo affidamento

Nuovo affidamento per il secondo lotto dei lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Dopo la risoluzione del contratto con la Vincenzo Russo Costruzioni "per grave inadempimento e inottemperenza contrattuale", il Comune ha appaltato i lavori alla Rti Spinosa Costruzioni Generali, con sede a Roma, per un totale di 3 milioni e 777mila euro (stesso prezzo del precedente affidamento).

I lavori

Il secondo lotto dell'intervento riguarderà, nello specifico, il rifacimento della pavimentazione da via Diaz a piazza Portanova.