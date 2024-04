Procedono spediti i lavori sul Corso Vittorio Emanuele, arrivata in città la pietra lavica etnea

Procedono spediti, i lavori di riqualificazione della pavimentazione sul Corso Vittorio Emanuele che stanno interessando il secondo lotto del cantiere del salotto cittadino.

Nel parcheggio in via Ligea, intanto, è stata depositata la pietra lavica etnea giunta a Salerno, per l'intervento in corso. Addetti ai lavori continuano, dunque, a passo serrato.

Foto di Antonio Capuano