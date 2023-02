Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Girolamo Seripando, altezza civico 39, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9.30 alle 14 di venerdì 24 febbraio 2023.

L’unica strada coinvolta è via Girolamo Seripando, dal civico n° 22 al n° 28 e dal civico n° 29 al n° 43