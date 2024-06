Disagi per il restyling sul Corso, Avella: "Chiuso un negozio di scarpe e calo medio di vendite del 30%"

“Un negozio di scarpe ha già abbassato la saracinesca, gli altri commercianti hanno accusato un calo medio di vendite del 30% negli ultimi quattro mesi. I lavori di rifacimento di due tratti del Corso Vittorio Emanuele stanno provocando danni economici a tutto il comparto commerciale". Lo denuncia il consigliere comunale, Gennaro Avella che punta i riflettori sui "danni che l’Amministrazione comunale non può ignorare. Per molti esercenti l’inopinato spostamento di un mese del termine di consegna potrebbe rappresentare una mazzata fatale. Il 6 luglio inizieranno i saldi e si svolgerà la ‘notte bianca’. In queste condizioni metà Corso sarà tagliato fuori del tutto. Con l’attuale organizzazione del cantiere, non vi è possibilità nemmeno di fermarsi per guardare le vetrine. Inoltre nessuno, percorrendo un lato, passerà su quello successivo per raggiungere anche quei negozi", ha aggiunto.

L'appello del consigliere