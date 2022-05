Statale 163 Amalfitana: strada chiusa di notte in un tratto, per la messa in sicurezza

Disagi per gli automobilisti ad Amalfi. Verrà interrotto il transito sulla SS163 (km 29+750) in orario notturno per consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza al costone roccioso, nonché lo smontaggio della galleria sospesa utilizzata per i lavori di ricostruzione di va Annunziatella.

La disposizione

In particolare, dalla mezzanotte alle 6 dal 3 al 6 maggio, il transito sarà consentito solo a mezzi di emergenza/soccorso e per il servizio notturno reso dalle farmacie e bus di linea.