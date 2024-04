Lavori Enel in via Trento, Pessolano: "Congestionano il traffico della zona"

“I lavori alla rete Enel in corso in via Trento congestionano il traffico nella zona orientale della città e causano gravi disagi ai cittadini". Lo ha denunciato il capogruppo di Oltre, Donato Pessolano. "Da quando è stata avviata l'attività del cantiere, una delle due arterie principali della città è diventata, per gli automobilisti che la percorrono, un vero e proprio incubo: le opere, infatti, sono svolte in orari diurni e lavorativi, in concomitanza con l'apertura delle attività commerciali e del contemporaneo picco della circolazione veicolare. Non solo è presente, infatti, un rilevante restringimento di carreggiata ma, spesso, le manovre dei camion attivi nell'area di cantiere costringono i movieri ad interrompere del tutto la circolazione stradale. Ciò provoca, specie negli orari di punta, la formazione di rallentamenti e code fino a piazza Monsignor Grasso, aggravati dalla sosta selvaggia lungo il lato destro della carreggiata".

Per Pessolano, insomma, si tratta di una situazione "emblematica dell'operato di quest'amministrazione. La storia è sempre la stessa: si puntano a rendere evidenti opere ordinarie ma disagevoli soltanto per metterle in evidenza agli occhi della cittadinanza".

L'appello del consigliere